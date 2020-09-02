Неизвестные разрыли некрополь в центре Рязани
Археологи намерены вызвать полицию.
Неизвестные разрыли некрополь в центре Рязани. Об этом в среду, 2 сентября, сообщил
Археологи нашли некрополь на улице Новослободской 20 августа. Кости стали заметны после того, как бульдозер срезал верхний пласт культурного слоя.
Ученые вызвали полицию и собрали все кости. При этом, в земле продолжали находиться черепа, определявшие расположение захоронений.
«Собственник участка даже не огородил территорию, и могилы упокоившихся
Они намерены вызвать полицию, повторно осмотреть некрополь, собрать кости и засыпать разрытые могилы.