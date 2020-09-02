Названы дата и место похорон Бориса Клюева
Актер скончался на 77-ом году жизни.
Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила Агентству городских новостей «
С актером простятся в этот же день в Малом театре.
Напомним, Клюев умер 1 сентября на 77-ом году жизни. Он долгое время болел раком.
Актер сыграл десятки театральных ролей, а также исполнил роли графа Рошфора в кинофильме «Д'Артаньян и три мушкетера» и Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Клюев шикоро известен по сериалу «Воронины».