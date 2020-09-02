Надо успеть эффективно потратить выделенные средства на ремонт дорог — Любимов

Губернатор отметил, что планирует 3 сентября встретиться с министром транспорта России Евгением Дитрихом.

Во вторник, 2 сентября, Николай Любимов провел заседание регионального правительства в режиме видеоконференции. Во время него внесли изменения в государственную программу «Дорожное хозяйство и транспорт».

По словам министра транспорта и автодорог Рязанской области Вадима Решетника, из-за пандемии около 41 млн рублей из резервного фонда правительства направят на возмещение недополученных доходов рязанского УРТ. Помимо этого, 418,5 млн рублей планируют пустить на модернизацию дорожной инфрастуктуры.

Также в планах включение в 2021 году 21 объекта по капремонту и ремонту дорог регионального значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет распределения резерва будущего года.

«Необходимо успеть эффективно потратить все выделенные средства на ремонт дорог в муниципальных образованиях. На их ремонт выделяется больше средств, чем раньше. Нужно и дальше продолжать так делать», — заявил Любимов.

Губернатор отметил, что планирует 3 сентября встретиться с министром транспорта России Евгением Дитрихом, чтобы обсудить вопросы увеличения объема работ на дорогах местного значения.