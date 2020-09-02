Мошенники сняли деньги со счета рязанской программистки

Жертвой мошенников также стал мужчина.

Мошенники сняли деньги со счета рязанской программистки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники украли у 46-летней жительницы Спас-Клепиков более 45 тысяч рублей. Перед этим они звонили ей и, представляясь сотрудниками банка, просили выполнить опредленные действия и передать данные карты, чтобы «обезопасить» сбережения.

Таким же способом украли с карты 53-летнего жителя Ряжска 190 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к мошенничествам причастны разные люди.

Оперативники завели дела по части 2 статьи 159 УК. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.