Мошенники сняли деньги со счета рязанской программистки
Жертвой мошенников также стал мужчина.
Мошенники сняли деньги со счета рязанской программистки. Об этом
Злоумышленники украли у 46-летней жительницы Спас-Клепиков более 45 тысяч рублей. Перед этим они звонили ей и, представляясь сотрудниками банка, просили выполнить опредленные действия и передать данные карты, чтобы «обезопасить» сбережения.
Таким же способом украли с карты 53-летнего жителя Ряжска 190 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что к мошенничествам причастны разные люди.
Оперативники завели дела по части 2 статьи 159 УК. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.