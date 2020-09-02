Минобороны показало видео с боевых стрельб «Авиадартса» под Рязанью

Соревнования провели над полигоном Дубровичи.

Минобороны показало видео с боевых стрельб «Авиадартса» под Рязанью. Во вторник, 1 сентября, в полетах над полигоном Дубровичи участвовали экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-28Н, Ка-52, Ми-24 и Ми-8.

На каждого конкурсанта приходилось по четыре неуправляемые ракеты и десять снарядов к авиационной пушке. Боевые стрельбы вели по макетам, которые обозначили щитами 3×5 метров.

Это был заключительный этап конкурса «Авиадартс-2020» с боевым применением авиационных средств поражения по наземным целям. По итогам первых четырех этапов конкурса (воздушная разведка, техника пилотирования, навигация, поисково-спасательная работа) лидирует российская команда.

Соревнования завершатся 5 сентября.

Напомним, международный этап «Авиадартса» открыли 23 августа. В соревнованиях участвуют более 40 экипажей истребительной, штурмовой, армейской авиации, свыше 500 человек личного состава, а также 42 самолета и вертолета России и Белоруссии. Из-за пандемии на конкурс не смогли попасть летчики из других государств.

Ранее РЗН. инфо публиковал большой фоторепортаж с «Авиамикса».