Мэрия разрешила построить 21-этажную гостиницу в Рязани
Ранее проект обсуждали на слушаниях.
Мэрия разрешила построить 21-этажную гостиницу в Рязани. Соответствующее постановление главы администрации Елены Сорокиной опубликовали в среду, 2 сентября.
Застройщику предоставили разрешение на доведение процента застройки участка до 85%, а также на минимальный отступ от соседнего здания с окнами в 15 метров.
Согласно проекту, гостиница появится на Московском шоссе, рядом автовокзалом.
Под зданием планируется подземная парковка на 70 машиномест и наземная на 50 машиномест. Стоимость проекта — более 800 млн рублей. Планируемые сроки строительства — 2,5 года с момента получения разрешения.
Ранее проект обсуждали на слушаниях.