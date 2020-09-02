Мэрия разрешила построить 21-этажную гостиницу в Рязани

Ранее проект обсуждали на слушаниях.

Мэрия разрешила построить 21-этажную гостиницу в Рязани. Соответствующее постановление главы администрации Елены Сорокиной опубликовали в среду, 2 сентября.

Застройщику предоставили разрешение на доведение процента застройки участка до 85%, а также на минимальный отступ от соседнего здания с окнами в 15 метров.

Согласно проекту, гостиница появится на Московском шоссе, рядом автовокзалом.

Под зданием планируется подземная парковка на 70 машиномест и наземная на 50 машиномест. Стоимость проекта — более 800 млн рублей. Планируемые сроки строительства — 2,5 года с момента получения разрешения.

Ранее проект обсуждали на слушаниях.