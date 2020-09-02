Медведев назвал плюсы самоизоляции
Медведев также рассказал, что сам в этот период тоже в большей степени работал «на удаленке».
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал плюсы самоизоляции во время пандемии коронавируса. Он назвал положительным моментом возможность пообщаться с близкими, передает
«Я считаю, что для семьи — это вообще-то было неплохо, хотя могли быть разные сюжеты — это тоже правда», — подчеркнул политик.
Медведев также рассказал, что сам в этот период тоже в большей степени работал «на удаленке».