Медведев назвал плюсы самоизоляции

Медведев также рассказал, что сам в этот период тоже в большей степени работал «на удаленке».

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал плюсы самоизоляции во время пандемии коронавируса. Он назвал положительным моментом возможность пообщаться с близкими, передает РИА Новости.

«Я считаю, что для семьи — это вообще-то было неплохо, хотя могли быть разные сюжеты — это тоже правда», — подчеркнул политик.

Медведев также рассказал, что сам в этот период тоже в большей степени работал «на удаленке».