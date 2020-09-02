Летом в рязанских лагерях отдохнули 1 370 школьников

В Рязани завершили работу 60 детских лагерей.

В среду, 2 сентября, замглавы администрации Надежда Штевнина провела рабочее совещание , на котором обсудили итоги летней оздоровительной компании в области.

В Рязани завершили работу 60 детских лагерей — 58 с дневным пребыванием, 1 труда и отдыха, оздоровительный лагерь «Смена». Всего за лето в лагерях отдохнули 1370 школьников, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети медработников.

Для них организовали, в том числе дистанционно, развивающие и развлекательные занятия, тематические акции и уроки, проект по повышению финансовой грамотности, игры и викторины на свежем воздухе, беседы о безопасном поведении на дороге и в транспорте, вблизи водоемов, в лесу, соблюдении правил пожарной безопасности, охране окружающей среды. Прошли мероприятия, посвященные Году памяти и славы, 75-летию Победы, памятным датам России.