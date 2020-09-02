Кораблино стал одним из победителей конкурса проектов создания городской среды

Комиссия рассмотрела 301 заявку из 76 субъектов страны.

Кораблино стал одним из 160 победителей IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды. Комиссия рассмотрела 301 заявку из 76 субъектов страны.

Проект «Концепция развития «Березового парка» в Кораблине, представленный на конкурс от Рязанской области, признали одним из лучших в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек».

«Мы рады, что Кораблино стал победителем этого Всероссийского конкурса. Это значит, что проект получит хорошую финансовую помощь, а жизнь людей в этом городе станет лучше, удобнее и комфортнее, — отметил губернатор Николай Любимов. — Уверен, при поддержке жителей проект будет успешно реализован. Для муниципалитета и региона в целом — эта программа очень важна и открывает новые возможности для развития территорий».

По решению Правительства призовой фонд на четвертый и последующие конкурсы увеличат в два раза — с 5 до 10 миллиардов рублей. Ежегодно будут отбирать 160 победителей, а не 80, как раньше. Таким образом, в 2021—2022 годах более 60 регионов получат субсидии из федерального бюджета на реализацию своих проектов.