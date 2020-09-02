Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Ср, 02
18°
Чт, 03
19°
Пт, 04
19°
ЦБ USD 73.86 0.28 03/09
ЦБ EUR 87.74 -0.41 03/09
Нал. USD 73.59 / 74.50 11:43
Нал. EUR 87.35 / 88.25 11:43
Новости
Коронавирус
Публикации
Питание, поборы и кипа документов. Топ самых громких школьных скандало...
Мы собрали для вас подборку самых запоминающихся новост...
31 августа 2020 18:58
4 597
Медцентр «Мед Технолоджи» предложил жителям Рязани и области лечение о...
Лечение начинается после точного обследования и постано...
31 августа 2020 17:10
3 133
Выгодно, легально, безопасно. Рязанцам рассказали о букмекерской компа...
Компания работает на российском рынке абсолютно легальн...
31 августа 2020 16:15
3 065
Олимпийские сказки. Рязанский застройщик кормит покупателей жилья пуст...
Благостная картина, нарисованная девелопером, имеет мал...
31 августа 13:52
7 068
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Касимовский участковый лесничий незаконно вырубал деревья, прикрываясь служебным авторитетом
О нем заявили местные жители.

Касимовец незаконно вырубал лес. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Местные жители заявили о том, что на территории Чарусского участкового лесничества рубят сосны. Приехавшие на место полицейские выяснили, что официальных документов никто не оформлял. Они устроили засаду и поймали лесорубов.

Оказалось, что бригаду нанял 46-летний касимовец — участковый Чарусского лесничества. «Рабочие, учитывая служебный авторитет мужчины, полагали, что данная деятельность санкционирована», — говорится в сообщении.

Полицейские разыскали и задержали участкового лесничего. Экспертиза установила, что незаконно заготовили 7,5 кубометра древесины.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 260 УК.