Касимовский участковый лесничий незаконно вырубал деревья, прикрываясь служебным авторитетом

О нем заявили местные жители.

Касимовец незаконно вырубал лес. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Местные жители заявили о том, что на территории Чарусского участкового лесничества рубят сосны. Приехавшие на место полицейские выяснили, что официальных документов никто не оформлял. Они устроили засаду и поймали лесорубов.

Оказалось, что бригаду нанял 46-летний касимовец — участковый Чарусского лесничества. «Рабочие, учитывая служебный авторитет мужчины, полагали, что данная деятельность санкционирована», — говорится в сообщении.

Полицейские разыскали и задержали участкового лесничего. Экспертиза установила, что незаконно заготовили 7,5 кубометра древесины.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 260 УК.