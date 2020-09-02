Калужан возмутила огромная очередь у школы

Фото в соцсетях опубликовал Владимир Бирюков.

Утром в среду, 2 сентября, у школы №17 в Калуге собралась огромная очередь. Фото в соцсетях опубликовал Владимир Бирюков, передает « Калуга поиск ».

Мужчина отметил, что дети стояли на улице не по своей прихоти — они ждали очереди на обязательную термометрию.

«Минобрнауки Калужской области, вы что творите? Неужели нельзя было написать четкую инструкцию школам, обязать открывать все входы и проверять не одним термометром? У вас все всегда для галочки, но в данном случае речь о здоровье детей и их близких, включите там уже мозги!», — потребовал калужанин.