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Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь первым замминистра культуры Чечни
Кадыров назвал свое решение твердым и взвешенным.

Рамзат Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь Айшат первым замминистра культуры Чечни. Глава республики заявил, что перед принятием этого решения проконсультировался с министром Хож-Бауди Дааевым. Об этом он сам сообщил в Telegram.

Кадыров назвал свое решение твердым и взвешенным. По его словам, «несмотря на молодые годы», Айшат «имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры».

Отметим, что Айшат Кадырова несколько лет возглавляет модный дом Firdaws, который основала ее мать. В марте девушку наградили медалью За заслуги перед Чеченской Республикой".

Фото из Instagram модного дома «FIRDAWS» @firdaws_officiel