Эксперты составили рейтинг смартфонов и ноутбуков, которые покупают чаще всего
Рейтинг популярных марок составил сервис «Яндекса».
Сервис «Яндекс.Маркет» на основе данных с 1 января по 27 августа 2020 года составил рейтинг самых популярных смартфонов и ноутбуков в России. Об этом пишет
В этом году россияне в среднем тратили на покупку смартфона около 20 тысяч рублей. Выяснилось, что для 75% покупателей важно, чтобы в гаджете был модуль NFC, необходимый для бесконтактной оплаты покупок.
Топ-5 моделей:
- Samsung Galaxy A51;
- Redmi Note 8T;
- Redmi Note 8 Pro;
- iPhone 11 на 64 Гб;
- iPhone 11 на 128 Гб.
На ноутбуки российские покупатели готовы потратить около 56 тысяч рублей. Чаще всего люди интересуются классическими моделями, а уже потом — игровыми.
Топ-5 моделей:
- MacBook Air 13 Mid 2017;
- MacBook Pro 16;
- ASUS VivoBook 15 X512;
- MacBook Pro 13;
- ASUS TUF Gaming FX505.