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Эксперты составили рейтинг смартфонов и ноутбуков, которые покупают чаще всего
Рейтинг популярных марок составил сервис «Яндекса».

Сервис «Яндекс.Маркет» на основе данных с 1 января по 27 августа 2020 года составил рейтинг самых популярных смартфонов и ноутбуков в России. Об этом пишет Life.

В этом году россияне в среднем тратили на покупку смартфона около 20 тысяч рублей. Выяснилось, что для 75% покупателей важно, чтобы в гаджете был модуль NFC, необходимый для бесконтактной оплаты покупок.

Топ-5 моделей:

  • Samsung Galaxy A51;
  • Redmi Note 8T;
  • Redmi Note 8 Pro;
  • iPhone 11 на 64 Гб;
  • iPhone 11 на 128 Гб.

На ноутбуки российские покупатели готовы потратить около 56 тысяч рублей. Чаще всего люди интересуются классическими моделями, а уже потом — игровыми.

Топ-5 моделей:

  • MacBook Air 13 Mid 2017;
  • MacBook Pro 16;
  • ASUS VivoBook 15 X512;
  • MacBook Pro 13;
  • ASUS TUF Gaming FX505.