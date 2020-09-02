Эксперты составили рейтинг смартфонов и ноутбуков, которые покупают чаще всего

Рейтинг популярных марок составил сервис «Яндекса».

Сервис «Яндекс.Маркет» на основе данных с 1 января по 27 августа 2020 года составил рейтинг самых популярных смартфонов и ноутбуков в России. Об этом пишет Life.

В этом году россияне в среднем тратили на покупку смартфона около 20 тысяч рублей. Выяснилось, что для 75% покупателей важно, чтобы в гаджете был модуль NFC, необходимый для бесконтактной оплаты покупок.

Топ-5 моделей:

Samsung Galaxy A51;

Redmi Note 8T;

Redmi Note 8 Pro;

iPhone 11 на 64 Гб;

iPhone 11 на 128 Гб.

На ноутбуки российские покупатели готовы потратить около 56 тысяч рублей. Чаще всего люди интересуются классическими моделями, а уже потом — игровыми.

Топ-5 моделей: