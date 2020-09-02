Доллар поднялся выше 75 рублей после заявления о Навальном

Курс доллара вырос на 2,12%.

Рубль упал после новостей из Германии о том, что в организме Алексея Навального нашли следы вещества из группы «Новичок». Об этом пишет BMF.ru.

Курс доллара вырос на 2,12% и оказался на уровне 75,14 рубля к 16:54 мск. Курс евро вырос на 1,39% — до отметки в 88,88 рубля.

Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Он впал в кому. Мужчину перевезли на лечение в Германию. В немецкой клинике заявили, что политика отравили.

Ранее проверку из-за госпитализации Навального начало МВД.