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«Диктант Победы» пройдет в 25 рязанских школах
Участниками акции станут более 5 600 человек.

В четверг, 3 сентября, «Диктант Победы» пройдет в 25 рязанских школах. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Акция пройдет в школах №№6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 19 (25), 34, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 55, 53, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 72.

Планируется, что участниками акции станут более 5 600 человек, это учащиеся 7-11 классов и педагоги.

Диктант проведут для привлечения общественности к изучению истории Великой Отечественной войны.