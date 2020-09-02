Бурмистров поручил ограничить свалку мусора в Кузьмин овраг

На протяжении многих лет в овраг незаконно сваливают мусор.

Заместитель главы администрации Владимир Бурмистров провел объезд Московского района. Одной из точек стал Кузьмин овраг и прилегающие к нему участки.

На протяжении многих лет в овраг незаконно сваливают мусор. Вокруг находятся несколько гаражных кооперативов, у каждого из которых есть мусорные контейнеры. Но часть из них не огорожена, на территорию есть доступ посторонних лиц.

Бурмистров поручил провести со всеми руководителями кооперативов работу, закрыть свободный доступ на участки, установить ограждения.

Со стороны Продуктовой базы №5 также ограничат въезд для грузовиков, со стороны строительного гипермаркета «Апельсин» установят камеру.

Также заместитель главы поручил организовать уборку в овраге, привлечь регионального оператора, сделать дополнительную ливневку.