Во время пандемии число россиян за чертой бедности приблизилось к 20 миллионам человек

Более высокий уровень бедности в России наблюдался в начале 2019 года.

После пика пандемии число россиян за чертой бедности приблизилось к 20 миллионам человек. Об этом сообщил Росстат

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года достигло 19,9 миллиона человек (13,5% от общей численности населения). По сравнению с первым кварталом число россиян за чертой бедности выросло на 1,3 миллиона человек.

Более высокий уровень бедности в России наблюдался в начале 2019 года, но затем он снижался. В начале 2020 года ситуация «развернулась» в обратную сторону.