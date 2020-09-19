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В Рязанской области продолжают искать пенсионера, пропавшего в лесу
В воскресенье, 20 сентября волонтеры вновь оргизуют массовый выезд для поисков.

В Рязанской области продолжают искать Виктора Ушакова, пропавшего в августе. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязанской области».

62-летний пенсионер пропал 30 августа в селе Бельском Спасского района. Он ушел за грибами и не вернулся.

Волонтеры вновь организуют массовый выезд для поисков. Добровольцами могут стать только совершеннолетние.

Дата сбора: 20 сентября. Время сбора 08:00. Место сбора: Рязанский район, село Долгинино. По всем вопросам обращаться к координатору поисков по телефону: +7 (910) 641-03-03.