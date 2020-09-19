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В Минздраве объяснили, когда можно говорить о второй волне COVID-19
Об этом рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов рассказал, что второй волны коронавируса ожидать не стоит, передает ТАСС.

Также медик отметил, что такого роста заболеваемости, как весной не будет.

По словам инфекциониста, начало учебного года тесно связанно с осеннем ростом заболеваемости.

Чуланов заметил, что многие люди возвращаются из отпусков, что «также стимулируют развитие эпидемиологического процесса».