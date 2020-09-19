Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту

После ряда публичных высказываний Пашаева лишили адвокатского статуса на год.

Эльман Пашаев зачитал письмо Михаила Ефремова в свою защиту. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

В письме актер назвал Пашаева «замечательным адвокатом» и отметил, что тот ему «очень помогает».

Напомним, Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров. На суде адвокат Пашаев стремился доказать невиновность артиста и утверждал, что в момент аварии Ефремов находился не за рулем.

После ряда публичных высказываний Пашаева лишили адвокатского статуса на год. Он отреагировал на это решение.

Ранее Пашаев сообщил, что защищал Ефремова бесплатно.