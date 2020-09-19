Фото: у рязанской пенсионерки сгорел дом, пока она пила чай у знакомой
Предполагаемая причина пожара — проблемы с проводкой.
У рязанской пенсионерки сгорел дом, пока она пила чай у знакомой. Об этом
Пожар произошел в четверг, 17 сентября в селе Дегтяное Спасского района на улице Центральной.
Известно, что женщина пила чай у соседки, они заметили дым на улице. Оказалось, что в этот момент горел дом у пенсионерки.
Пожарные тушили огонь почти два часа. Теперь дом женщины полностью уничтожен. Сообщается, что сейчас пенсионерка живет у дочери.
Предполагаемая причина пожара — проблемы с проводкой.