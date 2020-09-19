Фото: у рязанской пенсионерки сгорел дом, пока она пила чай у знакомой

Предполагаемая причина пожара — проблемы с проводкой.

У рязанской пенсионерки сгорел дом, пока она пила чай у знакомой. Об этом пишет ИД «Пресса».

Пожар произошел в четверг, 17 сентября в селе Дегтяное Спасского района на улице Центральной.

Известно, что женщина пила чай у соседки, они заметили дым на улице. Оказалось, что в этот момент горел дом у пенсионерки.

Пожарные тушили огонь почти два часа. Теперь дом женщины полностью уничтожен. Сообщается, что сейчас пенсионерка живет у дочери.

Предполагаемая причина пожара — проблемы с проводкой.