Адвокаты рассказали, что ждет Пашаева после лишения статуса

Пашаева лишили статуса адвоката после ряда высказываний по делу Михаила Ефремова.

Юристы в беседе с « 360 » рассказали, что ждет Эльмана Пашаева после лишения статуса адвоката. Теперь ему в течение года нельзя заниматься уголовными делами.

Напомним, Пашаева лишили статуса адвоката после ряда высказываний по делу Михаила Ефремова.

Адвокат Андрей Некрасов считает, что решение по Пашаеву может повлиять на приговор Михаила Ефремова. Он пояснил, что первый принцип обжалования приговора при смене адвоката — «валить на предыдущего адвоката».

Некрасов отметил, что Пашаев еще может оспортить решение в суде и восстановить свой статус.

Адвокат Тимур Маршани также напомнил, что Пашаев может давать консультации и представлять интересы в суде как представитель по доверенности. Кроме того, он способен выполнять функции юриста без представления интересов клиента в уголовном судопроизводстве.

Сам Пашаев ранее рассказал «360», что намерен заниматься гражданскими, арбитражными и семейными делами, так как для этого не требуется статус адвоката.