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За год мошенники похитили у рязанцев более 60 миллионов
Рязанцев призвали не сообщать личные данные мошенникам.

За восемь месяцев 2020 года полиция возбудила 600 уголовных дел по мошенничествам с использованием телефонной связи или интернета. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

За этот период у рязанцев украли более 60 млн рублей. Как сообщил начальник управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области, полковник полиции Денис Грибанов, чаще всего мошенники звонят с номеров, начинающихся на 8-800, 8-495, 8-499. Они предлагают обезопасить сбережения от хищения и требуют сообщить данные карты или подключают дополнительный «мобильный банк» или переводят деньги на контролируемый ими «резервный счет».

Грибанов отметил, что также мошенники требуют внести штраф за родственника, который попал в аварию или задержан полицией. На такие требования также не стоит реагировать.

Кроме того, в полиции посоветовали не отвечать не телефонные звонки и смс-сообщения с неизвестных номеров, в которых сообщается о выигранном призе, денежной компенсации за потраченные на лекарства средства и другое.

Правоохранители призвали не сообщать неизвестным личные сведения и перезвонить в банк или организацию, из которой якобы поступил звонок.

«Если Вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (102/112 — для мобильных операторов) или по телефону дежурной части УМВД России по Рязанской области (4912) 27-08-60», — добавили в полиции.