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Вслед за Путиным. Любимов отметил роль женщин в успехах региона
Участников встречи по видеоконференцсвязи приветствовал губернатор Николай Любимов.

В пятницу, 18 сентября, в библиотеке имени Горького состоялся круглый стол «Женское сообщество, как опора социально ориентированного государства». Участников встречи по видеоконференцсвязи приветствовал губернатор Николай Любимов, сообщили на сайте регионального правительства.

На встрече обсуждались вопросы участия женщин в общественной, экономической и культурной жизни, а также перспективы расширения сотрудничества для обмена лучшими практиками и опытом по реализации социально значимых проектов.

«Я, как губернатор, рад, что в Рязанской области много женщин, которые добиваются успехов в профессии. Они — наша опора в реализации государственной социальной политики, национальных проектов, стратегических инициатив президента, основная задача которых — обеспечить благополучие людей», — подчеркнул губернатор.

Первый заместитель председателя правительства области Анна Рослякова отметила актуальность темы круглого стола и добавила, что у рязанских женщин есть тот потенциал, который может помочь региону в развитии.

Напомним, ранее Путин отметил роль активных женщин в жизни страны