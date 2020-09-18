Вслед за Путиным. Любимов отметил роль женщин в успехах региона

В пятницу, 18 сентября, в библиотеке имени Горького состоялся круглый стол «Женское сообщество, как опора социально ориентированного государства». Участников встречи по видеоконференцсвязи приветствовал губернатор Николай Любимов,
На встрече обсуждались вопросы участия женщин в общественной, экономической и культурной жизни, а также перспективы расширения сотрудничества для обмена лучшими практиками и опытом по реализации социально значимых проектов.
«Я, как губернатор, рад, что в Рязанской области много женщин, которые добиваются успехов в профессии. Они — наша опора в реализации государственной социальной политики, национальных проектов, стратегических инициатив президента, основная задача которых — обеспечить благополучие людей», — подчеркнул губернатор.
Первый заместитель председателя правительства области Анна Рослякова отметила актуальность темы круглого стола и добавила, что у рязанских женщин есть тот потенциал, который может помочь региону в развитии.
Напомним, ранее Путин