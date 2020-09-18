Врач рассказал, почему можно не бояться температуры 37 градусов

По словам специалиста, температура сама по себе не является опасным симптомом.

Повышенная температура не всегда является индикатором того, что человек болен. Об этом рассказал доктор медицинских наук Андрей Продеус, передает РИА Новости.

По словам эксперта, сама по себе температура тела не является опасной, поэтому и паниковать сразу не стоит. В первую очередь надо обратить внимание на свое самочувствие.

Сама по себе увеличенная температура тела не говорит о том, что с организмом происходит что-то плохое. Намного важнее то, как себя чувствует человек.

Нормальная температура человека колеблется от примерно 36,2 до 37,2 градусов. Максимальный пик наступает в районе 8 часов вечера, минимальный — примерно в 3 часа ночи.

Однако, если температура выше 37 градусов держится постоянно, то стоит проконсультироваться с врачом.