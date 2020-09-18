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Власти опровергли введение масочного режима в рязанских школах
Власти подчеркнули, что в учреждениях средства защиты носят только сотрудники.

Региональный оперштаб опроверг введение масочного режима в рязанских школах. Ранее подобная информация появилась в соцсети «ВКонтакте».

Власти подчеркнули, что в учреждениях средства защиты носят только сотрудники. Однако учителям разрешено вести уроки без масок.

Несколько дней назад сообщалось, что школьников Рязани массово отправляют на карантин из-за COVID-19 и ОРВИ.

По состоянию на 16 сентября в областном центре закрыты 72 класса в 27 школах из-за гриппа и ОРВИ.

Ранее в Рязанском медколледже ввели масочный режим.

Фото ru.depositphotos.com