Власти обновили данные о распространении коронавируса по рязанским селам и деревням
В регионе с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировали 7747 человека.
Власти обновили данные о заболевших в районах Рязанской области. Оперштаб в пятницу, 18 сентября, сообщил, что в регионе с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировали 7747 человека.
Данные по районам области и Рязани:
- В Рязани — 4022;
- В Рязанском районе — 361;
- В Ряжске — 225;
- В Рыбном — 198;
- В Касимове — 197;
- В Скопине — 185;
- В Сасове — 176;
- В Новомичуринске — 156;
- В Шиловском районе — 144;
- В Рыбновском — 140;
- В Скопинском районе — 132;
- В Касимовском районе — 127;
- В Клепиковском районе — 128;
- В Михайловском районе — 121;
- В Спасском районе — 114;
- В Шилове — 91;
- В Михайлове — 82;
- В Александро-Невском — 70;
- В Сараевском районе — 64;
- В Александро-Невском районе — 52;
- В Пронском районе — 50;
- В Сасовском районе — 49;
- В Кораблине — 48 и Шацком районе — по 48;
- В Сапожке — 45;
- В Старожиловском районе — 44;
- В Сараях и Старожилове — по 41;
- В Захаровском районе и Пронске — по 40;
- В Милославском районе — 38,
- В Чучкове — 35;
- В Кораблинском районе — 33;
- В Чучковском районе — 31;
- В Милославском и Спас-Клепиках — по 30;
- В Захарове — 28;
- В Ермишинском районе и Ухолове — по 25;
- В Ермиши — 20;
- В Путятине — 19;
- В Кадоме — 16;
- В Путятинском районе — 13;
- В Сапожковском и Ухоловском — по 12,
- В Пителинском районе — 7.