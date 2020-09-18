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Власти обновили данные о распространении коронавируса по рязанским селам и деревням
В регионе с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировали 7747 человека.

Власти обновили данные о заболевших в районах Рязанской области. Оперштаб в пятницу, 18 сентября, сообщил, что в регионе с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировали 7747 человека.

Данные по районам области и Рязани:

  • В Рязани — 4022;
  • В Рязанском районе — 361;
  • В Ряжске — 225;
  • В Рыбном — 198;
  • В Касимове — 197;
  • В Скопине — 185;
  • В Сасове — 176;
  • В Новомичуринске — 156;
  • В Шиловском районе — 144;
  • В Рыбновском — 140;
  • В Скопинском районе — 132;
  • В Касимовском районе — 127;
  • В Клепиковском районе — 128;
  • В Михайловском районе — 121;
  • В Спасском районе — 114;
  • В Шилове — 91;
  • В Михайлове — 82;
  • В Александро-Невском — 70;
  • В Сараевском районе — 64;
  • В Александро-Невском районе — 52;
  • В Пронском районе — 50;
  • В Сасовском районе — 49;
  • В Кораблине — 48 и Шацком районе — по 48;
  • В Сапожке — 45;
  • В Старожиловском районе — 44;
  • В Сараях и Старожилове — по 41;
  • В Захаровском районе и Пронске — по 40;
  • В Милославском районе — 38,
  • В Чучкове — 35;
  • В Кораблинском районе — 33;
  • В Чучковском районе — 31;
  • В Милославском и Спас-Клепиках — по 30;
  • В Захарове — 28;
  • В Ермишинском районе и Ухолове — по 25;
  • В Ермиши — 20;
  • В Путятине — 19;
  • В Кадоме — 16;
  • В Путятинском районе — 13;
  • В Сапожковском и Ухоловском — по 12,
  • В Пителинском районе — 7.