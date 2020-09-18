Вирусолог назвал регионы, где началась вторая волна коронавируса

За две последние недели вырос показатель заболеваемости из-за начала учебы в вузах и школах, а также возвращения людей из отпуска.

Экс-директор лаборатории «Вектор» Сергей Нетесов сообщил, что некоторые регионы «подошли» к началу второй волны коронавируса. Об этом пишет « Петербургский дневник ».

По словам специалиста, за две последние недели вырос показатель заболеваемости из-за начала учебы в вузах и школах, а также возвращения людей из отпуска.

Нетесов заявил, что в стране «наметился второй горб» заболеваемости.

«Это означает, что количество заболевших в день снова начало расти. Эпидемическая ситуация в разных регионах складывается по-разному, я смотрю статистику раз в два дня точно на официальных сайтах», — пояснил он.

Вирусолог добавил, что в опасном положении находятся Краснодарский край и Крым.

Он также прокомментировал повторное введение Израилем ограничений из-за коронавируса.

По его словам, там была мощная вторая волна из-за того, что люди перестали носить маски и начали нарушать противоэпидемические меры.