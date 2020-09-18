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В Спасском районе четверо несовершеннолетних предстанут перед судом за кражи
Всего они похитили имущества на общую сумму более 100 тысяч рублей.

В Спасском районе четверо несовершеннолетних предстанут перед судом за кражи, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Известно, что с октября 2019 года по февраль 2020 года в Спасске 18-ти, 19-ти летние местные жители, а также их несовершеннолетние знакомые 17-ти и 16-ти лет ночью похитили деньги и имущество из припаркованных автомобилей, хозпостроек, гаража и дачного дома.

Всего они похитили имущества на общую сумму более 100 тысяч рублей.

Теперь каждый из них обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б, в» части 2, пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража), части 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений в составе преступной группы).