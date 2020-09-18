В Рязанской области зафиксировали 34 новых случая коронавируса

Всего число случаев коронавируса с начала пандемии в регионе достигло 7712.

В пятницу, 18 сентября, в Рязанской области зафиксировали 34 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число случаев коронавируса с начала пандемии в регионе достигло 7712. За сутки выздоровели 20 человек в Рязанской области, с начала пандемии вылечились 6547 человек. За сутки не зарегистрировали новых смертей, всего количество летальных случаев в регионе составляет 47.

В России за сутки подтвердили 5905 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии заболели 1 091 186 человек.

За сутки выписали 5 339 человек, за весь период — 901 207. За последние сутки умерли 134 человека, с начала пандемии — 19 195.