В Рязанской области из воды подняли машину с трупом

Причина смерти водителя устанавливается.

В селе Эммануиловка Шацкого района из воды подняли автомобиль Niva Cherolet с трупом в машине. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной информации, около 15:00 в четверг, 17 сентября, 37-летний москвич на Niva почувствовал физическое недомогание, не справился с управлением, и съехал в автомобиле в водоем.

Машину подняли из воды, в ней нашли труп. Причина смерти водителя устанавливается.