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В Рязанской области ищут пропавшего туляка
О мужчине ничего неизвестно с 24 августа.

В Рязанской области пропал житель Тулы Евгений Сергеев. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязанской области».

О 34-летнем мужчине ничего неизвестно с 24 августа.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза.

Одежда: темно-синяя толстовка не молнии, черные спортивные брюки, темно-синие кроссовки.

Особые приметы: лопоухий, есть татуировки.

С собой: белый пакет.

Мужчина нуждается в медпомощи.

Всех, кому известно о нем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.