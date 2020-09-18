В Рязанской области ищут пропавшего туляка
О мужчине ничего неизвестно с 24 августа.
В Рязанской области пропал житель Тулы Евгений Сергеев. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
О 34-летнем мужчине ничего неизвестно с 24 августа.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза.
Одежда: темно-синяя толстовка не молнии, черные спортивные брюки, темно-синие кроссовки.
Особые приметы: лопоухий, есть татуировки.
С собой: белый пакет.
Мужчина нуждается в медпомощи.
Всех, кому известно о нем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.