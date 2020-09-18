В Рязани задержали мужчину, грозившего убить молотком своего конкурента
Ему грозит до двух лет.
В Рязани задержали мужчину, грозившего убить молотком своего конкурента Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В полицию поступил звонок от 24-летнего рязанца, который сообщил, что 50-летний конкурент угрожает покалечить его.
Известно, что сотрудники двух организаций по прокату велосипедов и мопедов конфликтовали между собой.
В какой-то момент 50-летний рязанец увидел своего коллегу на улице. Тогда он взял молоток и пригрозил молодому человеку расправой.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет.