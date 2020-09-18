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В Рязани задержали мужчину, грозившего убить молотком своего конкурента
Ему грозит до двух лет.

В Рязани задержали мужчину, грозившего убить молотком своего конкурента Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию поступил звонок от 24-летнего рязанца, который сообщил, что 50-летний конкурент угрожает покалечить его.

Известно, что сотрудники двух организаций по прокату велосипедов и мопедов конфликтовали между собой.

В какой-то момент 50-летний рязанец увидел своего коллегу на улице. Тогда он взял молоток и пригрозил молодому человеку расправой.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет.