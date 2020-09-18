В России предложили создать студенческий капитал

Средства можно будет использовать после получения диплома и на определенные цели.

В России предложили выплачивать выпускникам российских вузов студенческий капитал в размере 500 тысяс рублей, передает РИА Новости.

Крое этого выпускникам средних специальных учебных учреждений преложили выделять по 250 тысяч рублей. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Федот Тумусов.

Предполагается, что средства можно будет использовать после получения диплома и на определенные цели, в частности, на покупку или аренду жилья, оплату проезда или открытие бизнеса.

Получить студенческий капитал смогут учащиеся очных отделений, коорые получают образование данного уровня впервые.