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В пяти районах Рязанской области уничтожили поля с коноплей
Участковые выявили заросли в Ряжском, Шиловском, Сараевском, Рязанском и Спасском районах.

В пяти районах Рязанской области уничтожили поля с коноплей на общей площади 1000 квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Участковые выявили заросли в Ряжском, Шиловском, Сараевском, Рязанском и Спасском районах.

В Захаровском районе площадь составила 300 квадратных метров.

Коноплю уничтожили для «устранения возможности заготовки наркотиков».

В пресс-службе полиции отметили, что обследование территорий продолжат.