В пяти районах Рязанской области уничтожили поля с коноплей
Участковые выявили заросли в Ряжском, Шиловском, Сараевском, Рязанском и Спасском районах.
В пяти районах Рязанской области уничтожили поля с коноплей на общей площади 1000 квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Участковые выявили заросли в Ряжском, Шиловском, Сараевском, Рязанском и Спасском районах.
В Захаровском районе площадь составила 300 квадратных метров.
Коноплю уничтожили для «устранения возможности заготовки наркотиков».
В пресс-службе полиции отметили, что обследование территорий продолжат.