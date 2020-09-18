В Михайлове двое мужчин до смерти избили собутыльника табуретом

Подозреваемые задержаны.

В Михайлове двое мужчин до смерти избили собутыльника табуретом. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Тело 46-летнего местного жителя нашли 17 сентября в одном из домов. Следователи выяснили, что накануне мужчины выпивали. Между ними произошла ссора, после которой подозреваемые стали избивать потерпевшего, в том числе табуретом по голове. От полученных травм михайловец скончался. Злоумышленники вместе с хозяином дома скрылись.

Подозреваемые 1985 и 1974 годов рождения задержаны.

Расследование уголовного дела продолжается.