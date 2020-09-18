В Михайлове двое мужчин до смерти избили собутыльника табуретом
Подозреваемые задержаны.
В Михайлове двое мужчин до смерти избили собутыльника табуретом. Об этом сообщил
Тело 46-летнего местного жителя нашли 17 сентября в одном из домов. Следователи выяснили, что накануне мужчины выпивали. Между ними произошла ссора, после которой подозреваемые стали избивать потерпевшего, в том числе табуретом по голове. От полученных травм михайловец скончался. Злоумышленники вместе с хозяином дома скрылись.
Подозреваемые 1985 и 1974 годов рождения задержаны.
Расследование уголовного дела продолжается.