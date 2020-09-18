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В мэрии разъяснили, что делать при отказе принимать оплату за проезд картой
О случаях, когда оплату картой отказываются принимать, нужно сообщать в управление транспорта.

В случае, если оплату за проезд отказываются принимать банковской картой, рязанцы могут обратиться в управление транспорта. Об этом сообщили в мэрии.

В горадминистрации отметили, что проезд по всем городском общественном транспорте можно оплатить картами и смартфонами, которые поддерживают бесконтактные платежи, а также картами «УмКа».

О случаях, когда оплату картой отказываются принимать, нужно сообщать в управление транспорта по телефону 29-78-07, указав регистрационный номер автобуса, добавили в мэрии. Специалисты проведут проверку и примут соответствующие меры.

Ранее рязанцы пожаловались, что в маршрутках №№62 и 49 не принимают оплату картой.