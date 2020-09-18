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В Касимовском районе отремонтировали дорогу
Работы завершили с опережением графика на две недели.

В Касимовском районе отремонтировали пятикилометровый участок дороги «Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Савостьяново — Ардабьево — Дмитриево». Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

Работы завершили с опережением графика на две недели. По данным министерства, претензий к качеству ремонта у заказчика нет.

В целом в Рязанской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уложили около полутора миллионов квадратных метров асфальта, это около 90% от общего объема на 2020 год.

С полным перечнем объектов нацпроекта можно ознакомиться на сайте регионального минтранса.