В Касимовском районе отремонтировали дорогу

Работы завершили с опережением графика на две недели.

В Касимовском районе отремонтировали пятикилометровый участок дороги «Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Савостьяново — Ардабьево — Дмитриево». Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

Работы завершили с опережением графика на две недели. По данным министерства, претензий к качеству ремонта у заказчика нет.

В целом в Рязанской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уложили около полутора миллионов квадратных метров асфальта, это около 90% от общего объема на 2020 год.