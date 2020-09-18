В Касимове освободили от должности замглавы администрации

С сентября 2019 года она занимала должность заместителя главы администрации по социальным вопросам.

В Касимове освободили от должности замглавы администрации Елену Козлову. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщил сайт городской мэрии.

С сентября 2019 года она занимала должность заместителя главы администрации по социальным вопросам.

Козлова курировала вопросы сфер образования, культуры и спорта, взаимодействие с органами здравоохранения, социальной защиты, занятости и ряд других.