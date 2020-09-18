В Горроще перекроют движение на два дня

Из-за ограничения изменится движение общественного транспорта.

Из-за ремонта на улице Островского от пересечения с улицей Полетаева до пересечения с улицей Братиславской с 8:00 19 сентября до 22:00 20 сентября закроют движение транспорта.

Из-за ограничения изменится движение общественного транспорта:

Троллейбусы:

троллейбусы маршрутов №№3, 9 при движении от остановки «Радиоуниверситет» будут следовать по Братиславской улице, Безымянному переулку, улице Полетаева, далее по своим маршрутам.

Автобусы:

автобусы маршрутов №№49, 65 при движении в сторону мкр. Братиславский от остановки «ТРК Полетаевский» будут следовать по улице Гагарина, Братиславской улице, далее по своим маршрутам.

На время проведения работ на улице установят знаки. Места будут огорожены.

Рязанских автомобилистов попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.