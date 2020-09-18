В Горроще иномарка перевернулась после ДТП, есть пострадавшие

На месте работают полицейские.

В пятницу, 18 сентября, в Горроще на перекрестке улиц Гоголя и Полетаева произошло ДТП, сообщили в групе rzn_life.

По словам очевидцев, аварии там случаются «через день». Рязанка отметила, что рядом с перекресток находятся школы и детская библиотека.

«Может пора уже установить лежачих полицейских, как минимум», — говорится в посте.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что на месте работают сотрудники. По предварительной информации, в ДТП пострадали два человека.