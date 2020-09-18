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В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Теплая погода сменит холодную, которая держится в данный момент в центральных регионах.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в ЦФО ожидается бабье лето. Об этом передает РИА Новости.

По словам специалиста, теплая погода придет в ЦФО со вторника. Он отметил, что теплая погода сменит холодную, которая держится в данный момент в центральных регионах.

Вильфанд отметил, что в пятницу, 18 сентября, температура будет держаться на уровне 11-13 градусов тепла, что является нормой для сентября. Он рассказал, что в субботу и воскресенье температура существенно не изменится, а в понедельник начнет «подрастать давление».

Специалист заявил, что во вторник температура повысится до +15, +18 градусов, в среду — до +20 градусов. Он отметил, что такая ситуация будет во всем ЦФО. По прогнозам Гидрометцентра, тепло продержится недолго.

«Пока можно говорить, что до четверга», — отметил Вильфанд.