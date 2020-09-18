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ТТК представил новый тарифный план для абонентов в Рязани
С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте компании.

ТТК представил новый тарифный план «Удачный» для абонентов в Рязани, сообщили в компании.

Вместе с тарифным планом можно получить быстрый домашний интернет, интерактивное телевидение и доступ к подписке AMEDIATEKA на шесть месяцев в ТТК по цене от 588 рублей.

«В новый тарифный план мы собрали все самое лучшее — быстрый и надежный домашний интернет на максимальной скорости до 100 Мбит/сек и более 120 каналов интерактивного телевидения. Дополнительно на выгодных условиях можно приобрести Wi-Fi роутер — в рассрочку или с помощью единовременной оплаты. А для купивших ТВ приставку еще один сюрприз: шесть месяцев доступа к подписке AMEDIATEKA с обширной коллекцией популярнейших сериалов, среди которых „Игра престолов“, „Мир Дикого Запада“, „Миллиарды“, „Убивая Еву“ и многие другие», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в подписке AMEDIATEKA можно смотреть более трехсот сериалов, художественных и документальных фильмов ведущих студий — HBO, Showtime, CBS, Sky, LIONSGATE, Starz, BBC, Fremantle, а также новинки и премьеры фильмов. Видеоконтент представлен на русском языке и на языке оригинала с русскими субтитрами.

К услугам абонентов «Интерактивного ТВ» — телеканалы Amedia Premium HD и Amedia Hit HD, на которых можно увидеть новые сериалы, сезоны и фильмы.

«А еще абонентам ТТК доступны и другие полезные возможности: антивирусный пакет для ПК и мобильного телефона с тридцатидневным периодом бесплатного использования, сервис облачного гейминга ТТК Play, который позволяет запускать даже самые современные игры на обычном ноутбуке, и многое другое», — рассказали в комппании.

С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте компании или по бесплатному телефону единого контактного центра 8 800 775 0 775.