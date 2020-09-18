Топ-менеджер ЦАН Александр Горюнов возглавил Рязанскую палату недвижимости

Отмечается, что кандидаты перед голосованием представляли программу и обозначали приоритеты в работе.

Александр Горюнов возглавил Рязанскую палату недвижимости. Коллеги поддержали кандидатуру топ-менеджера УК «Центральное агентство недвижимости» на пост руководителя профессионального общественного объединения, сообщили представители компании.

Отмечается, что кандидаты перед голосованием представляли программу и обозначали приоритеты в работе.

«Александр Горюнов акцент сделал на важности единой системы правил работы для ведущих агентств недвижимости города. Правил, которые позволят избежать спекуляции с ценами на услуги, создадут единую систему координат в работе и станут своеобразным сводом законов внутри сообщества», — говорится в сообщении.

Также говорили на собрании и о расширении палаты за счет новых членов.

«В Рязани еще есть крупные агентства, которые обязательно вступят в сообщество как только увидят очевидные выгоды для партнерства, а они есть уже сейчас, отметил после избрания новый президент», — рассказали в ЦАН.

РПН — это союз, способный от лица его участников вести конструктивный диалог с партнерами: банками, застройщиками, и получать от них более выгодные условия для своих членов. Взамен партнеры имеют гарантию единых согласованных правил работы специалистов по недвижимости.

Планирует палата и выходить за границы муниципального центра.

«В районах области работают опытные коллеги и им должно быть интересно сотрудничество с профессиональным сообществом, получая определенные преференции в работе на Рязанском рынке», — подчеркнули в компании.

Напомним, «Рязанская Палата Недвижимости» — это некоммерческое партнерство профессиональных участников рынка недвижимости рязанского региона учреждена в мае 1997 года.

НП РПН является действительным членом «Российской Гильдии Риэлторов» (РГР) — объединение риэлторов в общероссийском масштабе.