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Собянин рекомендовал сохранять дистанционный режим работы
Мэр столицы подчеркнул, что у людей будет меньше контактов, если они будут работать из дома.

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал сохранять дистанционный режим работы. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Он заявил, что руководителям предприятий лучше сохранять дистанционный режим, если это «не является каким-то серьезным ущербом для работы организации».

Мэр столицы подчеркнул, что у людей будет меньше контактов, если они будут работать из дома. По словам Собянина, ситуация в таком случае станет более стабильной, поскольку снизится число передвижений людей по городу.

Также градоначальник отметил, что рекомендации по дистанционной работе столичные власти никогда не убирали.