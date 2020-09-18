Собянин рекомендовал сохранять дистанционный режим работы

Мэр столицы подчеркнул, что у людей будет меньше контактов, если они будут работать из дома.

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал сохранять дистанционный режим работы. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости .

Он заявил, что руководителям предприятий лучше сохранять дистанционный режим, если это «не является каким-то серьезным ущербом для работы организации».

Мэр столицы подчеркнул, что у людей будет меньше контактов, если они будут работать из дома. По словам Собянина, ситуация в таком случае станет более стабильной, поскольку снизится число передвижений людей по городу.

Также градоначальник отметил, что рекомендации по дистанционной работе столичные власти никогда не убирали.