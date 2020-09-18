Рязанские полицейские задержали девятерых мужчин, объявленных в федеральный розыск

Полицейские передали задержанных инициаторам розыска.

Рязанские полицейские задержали девятерых мужчин, объявленных в федеральный розыск, сообщает региональное УМВД.

Полицейские задержали 32-летнего и 30-летнего касимовцев, а также 30-летнего жителя села Заборье, скрывавшегося от суда подозреваемого в грабеже. Касимовцы скрывались от следствия за подозрение в совершении мошенничества в сфере кредитования.

Также полицейские разыскали и задержали скрывшегося от суда, обвиняемого за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде 41-летнего рязанца.

Оперативники поймали объявленного в федеральный розыск 46-летнего мужчину, скрывшегося от суда за хищение чужого имущества.

А также стражи порядка задержали 45-летнего рязанца, объявленного в розыск полицейскими из города Владикавказа.

Полицейские установили местоположение двух жителей района — 44-летнего мужчины из села Федоровское и 42-летнего из села Добрые Пчелы, находящихся в федеральном розыске за неуплату алиментов на содержание детей.

Полицейские передали задержанных инициаторам розыска.