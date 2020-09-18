Рязанец выиграл золотую медаль, презентовав фруктовые чипсы на международной выставке
Он представил на конкурсе фруктовые чипсы из зеленого яблока «Сушки».
Рязанец Илья Полковников получил золотую медаль на международной выставке «Продэкспо» в номинации «Лучший продукт 2020».
Он представил на конкурсе фруктовые чипсы из зеленого яблока «Сушки».
В ролике предприниматель рассказал о своей команде, секретной технике изготовления фруктовых и овощных чипсов, разнообразии их вкусов и, где в Рязани можно найти полезные и сытные снэки.