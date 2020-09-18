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Рязанцев попросили помочь мужчине, потерявшему зрение
29-летний Леонид Попов потерял зрение пять лет.

Рязанцев попросили помочь мужчине, потерявшему зрение. Пост разместила на своей странице «ВКонтакте» Юлия Гавердовская.

29-летний Леонид Попов потерял зрение пять лет назад из-за доброкачественной опухоли в передней лобной доле. Врачи спасли ему жизнь, полностью удалили опухоль, но вернуть зрение не смогли.

«Глаза Леонида сейчас видят свет, различают движение, в темноте — экраны электрических устройств, дверные проемы, какие-то отдельные контрастные вещи. Леонид ходит с тростью и до сих пор все делает наощупь», — говорится в соообщении.

До потери зрения рязанец учился в МГТУ им. Н. Э. Баумана, участвовал в международных конференциях, вел научную работу. Пройдя семь нейрохирургических операций и долгий путь восстановления, стал работать в центре социальной реабилитации слепоглухих «Дом слепоглухих Пучково», помогая адаптироваться людям с инвалидностью и подавая личный пример.

«Понимая, что в нашей стране зрительные пути и зрительная нервная система не лечатся, но человек может видеть, удалось связаться с Массачусетской больницей по глазам и ушам, город Бостон. Врачи изучили медицинские документы и клиническую картину, назначили доктора для консультации и дальнейшего лечения пациента — Dr. Joseph Rizzo, прислали вызов в больницу. Это — первый этап, после консультации в начале ноября будет назначен дальнейший ход лечения с датами и стоимостью. Консультация, визы, перелет и лечение — суммы, неподъемные для семьи Леонида — его родители военные пенсионеры. Сейчас одна только консультация стоит 2500 долларов США, и это — помимо основных трат», — отметила рязанка.

Перевести деньги можно по номеру карты 53 36 69 03 20 56 46 46 или по номеру счета 408 178 100 530 014 512 76. Все реквизиты — на имя Попова Леонида Александровича.