Россия прекращает все вывозные рейсы

Программа вывозных рейсов прекратится из-за возобновления международного авиасообщения.

С 21 сентября Россия прекратит все вывозные рейсы. Об этом передает РИА Новости .

Программа вывозных рейсов прекратится из-за возобновления международного авиасообщения между государствами. Также на коммерческой основе задействуют самолеты, которые возвращаются в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов.

Отмечается, что за весь период организовали более 580 вывозных рейсов, которые перевезли более 92 тысяч пассажиров.