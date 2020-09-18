Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса

Мутации, которые зафиксировались, произошли в январе — марте 2020 года.

В настоящее время зафиксировано около 22 стабильно наследуемых мутаций коронавируса, всего же их в мире насчитывается несколько тысяч. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что мутации, которые зафиксировались, произошли в январе — марте 2020 года. Позже мутаций, получивших широкое распространение, не выявлено.

Самое устойчивое изменение — появление двух единичных мутаций — находят у 93% исследуемых образцов. Первые варианты вируса с данными мутациями выявили в конце января в Китае. В России такую пару мутаций выявляют у 99% исследуемых образцов.